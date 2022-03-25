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Kripto paralarda sert yükseliş

Kripto para birimlerinde Bitcoin öncülüğünde yukarı yönlü fiyat hareketi görülmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 44 bin doları aşan Bitcoin bugün yükselişini sürdürüyor. Peki kripto paraların genelinde son durum ne? İşte detaylar...

25.03.2022 - 10:16 | | UZMANPARA
Kripto paralarda sert yükseliş

Son 4 işlem gününde de yükseliş kaydeden Bitcoin kritik bir eşik olan 44 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. 

Geçtiğimiz gün yüzde 3’ün üzerinde primlenerek 44 bin doları aşan Bitcoin bugün yükselişini sürdürerek 44 bin 398 dolara kadar çıktı. Bitcoin şu dakikalarda 44 bin 100 dolar civarında işlem görüyor. 

ETHEREUM’DA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ 

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum da geçtiğimiz gün yüzde 3 oranında değer kazanarak 3 bin 129 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ethereum bugün primli seyrini sürdürerek 3 bin 146 dolara çıktı. Ethereum şu dakikalarda yüzde 1 oranında yükselişle 3 bin 141 dolar seviyesinde hareket ediyor. 

ETHEREUM YÜZDE 26 PRİMLENDİ 

14 Mart tarihinde 2 bin 498 dolar seviyesinden işlem gören Ethereum bugün 3 bin 146 dolara çıkarak 11 gün içerisinde yüzde 26 oranında yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Ethereum 3 bin dolar olan kritik seviyenin üzerine çıkmış oldu. 

KRİPTO PARALAR 1.97 TRİLYON DOLARI AŞTI 

Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde gerçekleşen yükselişin etkisi kripto para piyasasının geneline yansıdı. Kripto paraların toplam sermaye değeri bugün 1.97 trilyon doları aştı. Dijital varlıkların toplam piyasa değeri şu dakikalarda 1.96 trilyon dolar seviyesinden işlem görüyor. 

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