Kripto paralarda sert yükseliş

Kripto para birimleri son günlerde gösterdiği aşağı yönlü seyirle yatırımcıların dikkatini çekiyordu. Bu hafta özellikle dolar endeksinin 110’lu seviyelerin üzerine çıkarak 20 yılın rekorunu kırmasıyla birlikte dijital varlıklarda baskı artmıştı. Ancak bugün itibarıyla piyasada rüzgar tersine döndü.

Bitcoin salı günü 19 bin 500 dolar desteğini aşağı yönlü kırarak kritik seviyenin altına sarkmıştı. Çarşamba günü 18 bin 510 doları gören Bitcoin, 19 Haziran tarihinden bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Bitcoin hafta ortasında sert düşüş kaydettikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Bitcoin önce 19 bin 500 doların üzerine çıktı. Bugün itibarıyla lider coin 20 bin dolar olan pivot seviyeyi aştı.

BITCOIN’DE ANİ YÜKSELİŞ

Sabah saat 06.00 itibarıyla Bitcoin’de gerçekleşen alımların etkisiyle birlikte yükseliş hız kazandı. Piyasanın amiral gemisi bugün 20 bin 800 dolara kadar yükselerek yüzde 7.6 oranında prim yaptı.

KRİPTO PARALAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Mayıs ayında Terra ekosisteminin iki dijital varlığı LUNA ve USDT’nin çöküşü ve haziran ayında kripto para fonlama şirketi Celsius Network’ün iflas bayrağını çekmesi yatırımcıları piyasadan soğutmuştu. Birçok yatırımcı zararla piyasadan ayrılırken, işlem hacimleri ise bir hayli düşmüştü.

Son dönemde özellikle kripto para piyasasında bireysel yatırımcıların oldukça azaldığı belirtiliyor. An itibarıyla kripto para piyasasında kurumsal yatırımcıların ağırlığının arttığı gözlemleniyor. Kurumsal yatırımcılar ise küresel çapta gerçekleşen ekonomik gelişmelere daha duyarlı hareket ediyor.

Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmaya başlamasıyla birlikte hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıklardan çıkış hızlanmıştı. Son dönemde kripto paralardaki gerilemenin ana nedeni Fed’in para politikası olarak görülüyor.

Peki bugün piyasa neden yükseliyor? Bu hafta dolar endeksi 110 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın rekorunu kırmıştı. Doların küresel çapta yükselişi kripto paralar üzerinde baskıyı artırmış ve bu durum fiyatların düşmesine yol açmıştı. Bugün itibarıyla dolar endeksi gerileme göstererek 108’li seviyelere kadar düştü. Doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesi kripto para birimlerinin sert yükselmesine yol açtı.

ETHEREUM’DA YÜZDE 5’E YAKIN ARTIŞ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum ise bugün yüzde 5’e yakın yükseliş kaydederek 1716 doları gördü. Ethereum çarşamba günü 1490 dolara inerek sert düşüş kaydetmişti. Bugün ise piyasanın genelinde pozitif hava hakim.

KRİPTO PARALAR KRİTİK SEVİYEYE DAYANDI

Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde gerçekleşen yükselişin etkisi kripto para birimlerinin geneline yayıldı. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri bugün 1 trilyon dolar olan kritik seviyeye yaklaşarak 996 milyar dolar düzeyine kadar yükseldi.