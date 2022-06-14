'Kripto varlıkların çoğunun gerçek değeri yok'
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Celsius Network'ün kripto para çekişlerini dondurmasıyla Bitcoin'de gerçekleşen düşüşün ardından yatırımcılara kripto varlıkların çoğunun gerçek bir değerinin olmadığını söyledi.
14.06.2022 - 10:37 |
Bailey, Britanya Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada "Eğer bu varlıklara yatırım yapmak istiyorsanız, yapabilirsiniz. Ancak tüm paranızı kaybetmeye hazır olmalısınız. İnsanlar gerçek bir değer gördükleri için bu varlıkları hala almak istiyor olabilir. İnsanlar kişisel nedenlerle bu varlıkları değerliyor olabilir. Ancak bunların gerçek bir değeri yok" dedi.
BoE Başkanı uzun zamandan bu yana kripto varlıklar konusunda kuşkularını ifade ediyor.