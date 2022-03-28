Kullandırılan nakdi krediler yükseldi

Nakdi kredilerin 5 trilyon 55 milyar TL’si bankalar, 85 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 43 milyar TL’si finansman şirketleri ve 42 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

TBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tasfiye olunacak alacaklar 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla 194 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 184 milyar TL’si bankalara; 6,9 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,9 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,5 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla bir önceki yıla göre 0,9 puan azalarak yüzde 3,6 oldu.

TİCARİ KREDİLER 4,2 TRİLYON TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Ticari krediler yüzde 47 artarak 4,172 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 80 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret, inşaat ve enerjidir.

2022 yılı Ocak ayı itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 7,7 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 5,4 ile enerji sektörü ve yüzde 5,1 ile turizm sektörü takip etti.

BİREYSEL KREDİLER 1 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 21 artarak 1.052 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 45’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 29’unu konut kredileri, yüzde 20’sini kredi kartları ve yüzde 5'ini taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı bir önceki yıla göre 0,5 puan artarak yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşti.

BİREYSEL KREDİ KULLANAN MÜŞTERİLERİN SAYISI 35,6 MİLYON OLDU

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 1,3 milyon kişi artarak 35,6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 30 bin TL düzeyinde gerçekleşti."