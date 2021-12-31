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Kur belirleme uygulaması kaldırıldı

Döviz ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümde her gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11:00'de kur belirlenmesi uygulaması kaldırıldı.

31.12.2021 - 09:04 |
Kur belirleme uygulaması kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de (Sayı: 2021/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımladı.

Yeni uygulamada, TCMB tarafından her gün Merkez Bankası'nca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru esas alınacak.

Tebliğ değişikliği ile daha önce "Döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurunu," olarak belirlenen dönüşüm kuru tanımı "Döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankası'nca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu," şeklinde değiştirildi.

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