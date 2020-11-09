09.11.2020 - 08:08 |
'Kur hareketlerini yakından izliyoruz'
Japonya Maliye Bakanlığı Yetkilisi, kurda yaşanan hareketi acil durum hassasiyeti ile yakından takip ettiklerini söyledi.
Yetkili, kur hareketlerinin farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini söylerken, "Kur hareketlerinin temeli konusunda yorum yapmam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.
Japon Yeni bugün Asya işlemlerinde 103,19 ile 103,18 seviyesinde olan 8 ayın yeni en düşüğüne yakın seviyeyi test etmesinin ardından toparlanmıştı. Parite halihazırda 103,46 düzeylerinden işlem görüyor.