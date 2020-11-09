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09.11.2020 - 08:08 |

'Kur hareketlerini yakından izliyoruz'

Japonya Maliye Bakanlığı Yetkilisi, kurda yaşanan hareketi acil durum hassasiyeti ile yakından takip ettiklerini söyledi.

'Kur hareketlerini yakından izliyoruz'
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Yetkili, kur hareketlerinin farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini söylerken, "Kur hareketlerinin temeli konusunda yorum yapmam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Japon Yeni bugün Asya işlemlerinde 103,19 ile 103,18 seviyesinde olan 8 ayın yeni en düşüğüne yakın seviyeyi test etmesinin ardından toparlanmıştı. Parite halihazırda 103,46 düzeylerinden işlem görüyor.

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