Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKüresel akıllı telefon satışları arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Küresel akıllı telefon satışları arttı
ABONE OL

Küresel akıllı telefon satışları arttı

Küresel akıllı telefon satışlarında ilk çeyrekte yüzde 25 artış yaşandı.

04.05.2021 - 08:11 | | Foreks
Küresel akıllı telefon satışları arttı

Küresel piyasa araştırmaları kuruluşu International Data Corporation (IDC) verilerine göre Çin'de ilk çeyrekte akıllı telefon satışları %30 arttı.

Kuruluşun verilerine göre aynı dönemde küresel akıllı telefon satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %25,5 artarak 346 milyon adete yükseldi.

Satış verileri en büyük akıllı telefon üreticisinin %21,8 pazar payı ile Samsung olduğunu ortaya koydu. Ardından %16 pazar payı ile Apple, %14,1 pazar payı ile de Xiaomi geldi. İlk 5 şirket arasında 3 Çinli yer alırken Huawei uzun zamandır ilk kez ilk 5'te yer bulamadı.

    GÜNCEL HABERLER

    Son dakika... Diplomat binadan düşüp öldü!

    Son dakika... Diplomat binadan düşüp öldü!

    Adana'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 76 şüpheli tutuklandı

    Adana'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 76 şüpheli tutuklandı

    Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan denetim açıklaması! İşte nisan ayı rakamları...

    Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan denetim açıklaması! İşte nisan ayı rakamları...

    Yılda 5,5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme hedefleniyor

    Yılda 5,5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme hedefleniyor

    İngiltere’nin ev sahipliğindeki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

    İngiltere’nin ev sahipliğindeki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adana'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 76 şüpheli tutuklandı

    Adana'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 76 şüpheli tutuklandı

    Sıradaki Haber
    Normalleşme ilk oralardan başlayacak!

    Normalleşme ilk oralardan başlayacak!

    Sıradaki Haber
    'Sıcak hava ve güneş ışığı Covid-19'un yayılımını azaltıyor!'

    'Sıcak hava ve güneş ışığı Covid-19'un yayılımını azaltıyor!'

    Sıradaki Haber
    Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan denetim açıklaması! İşte nisan ayı rakamları...

    Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan denetim açıklaması! İşte nisan ayı rakamları...

    Sıradaki Haber