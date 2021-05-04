Küresel akıllı telefon satışları arttı

Küresel piyasa araştırmaları kuruluşu International Data Corporation (IDC) verilerine göre Çin'de ilk çeyrekte akıllı telefon satışları %30 arttı.

Kuruluşun verilerine göre aynı dönemde küresel akıllı telefon satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %25,5 artarak 346 milyon adete yükseldi.

Satış verileri en büyük akıllı telefon üreticisinin %21,8 pazar payı ile Samsung olduğunu ortaya koydu. Ardından %16 pazar payı ile Apple, %14,1 pazar payı ile de Xiaomi geldi. İlk 5 şirket arasında 3 Çinli yer alırken Huawei uzun zamandır ilk kez ilk 5'te yer bulamadı.