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Uzmanpara'Küresel bakır piyasası fazla verdi'
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'Küresel bakır piyasası fazla verdi'

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) aylık bülteninde küresel rafine bakır piyasasının Mayıs ayında 97 bin ton fazla verdiğini açıkladı.

23.07.2025 - 11:10 | | Foreks Haber
'Küresel bakır piyasası fazla verdi'

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) aylık bülteninde, küresel rafine bakır piyasasının Nisan ayındaki 80 bin ton açığa kıyasla Mayıs ayında 97 bin ton fazla verdiğini açıkladı.

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ICSG, yılın ilk 5 ayında piyasanın 272.000 ton fazla verdiğini, geçen yılın aynı döneminde ise bu rakamın 273.000 ton fazla olduğunu belirtti.

Mayıs ayında dünya rafine bakır üretimi 2,40 milyon ton olurken, tüketim 2,30 milyon ton olarak gerçekleşti.

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