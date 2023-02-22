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Küresel bakır piyasasında arz fazlası oluştu

Küresel bakır piyasasında aralık ayında arz fazlası oluştu.

22.02.2023 - 09:50 |
Küresel bakır piyasasında arz fazlası oluştu

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) verilerine göre küresel rafine bakır piyasasında aralık ayında 3 bin ton arz fazlası oluştu. 

Kasım ayında piyasada revize edilmiş 93 bin ton açık ortaya çıkmıştı. 

2022 yılının tamamına bakıldığında ise arz açığı bir önceki yıldaki 455 bin tondan 376 bin tona daraldı. 

Aralık ayında dünya rafine bakır üretimi ve tüketimi 2,2 milyon ton oldu. 

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