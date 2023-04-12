'Küresel ekonomi yüzde 3'ten daha az büyür'

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 2023 yılında küresel ekonominin yüzde 3'den daha az büyümesini ve bu büyümenin yarısının Çin ve Hindistan'dan gelmesini beklediklerini söyledi.

Georgieva, "Büyümeye bir miktar ivme gelişmekte olan ekonomilerden özellile Asya'dan geliyor. Çin ve Hindistan'ın 2023 yılında küresel büyümenin yarısını gerçekleştirmeleri bekleniyor. Gelişmiş ekonomilerin çoğundaki şaşırtıcı şekilde dayanıklı iş gücü piyasaları ve tüketici harcamaları ile Çin'in yeniden açılmasının etkisiyle 2023 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3'ün biraz altında büyümesi bekleniyor. ABD ve Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite cari yüksek faiz rejimi nedeniyle zayıflıyor. Bu nedenle talep üzerinde baskı yaşanıyor" dedi.