'Küresel ekonomide resesyon riski yüzde 50'

Citigroup ekonomistleri küresel ekonomide bir resesyon yaşanma olasılığını "açık ve sürmekte olan bir tehlike" olarak tanımlarken, resesyon ihtimalini yüzde 50 olarak öngördüğünü tekrarladı.

Ekonomist Nathan Sheets liderliğindeki Citigroup ekibi küresel ekonomi için 2022 yılı GSYH büyüme oranını yüzde 2,9 olarak tahmin ederken, 2023 yılı için büyüme beklentisini yüzde 2,6 olarak ortaya koydu.

Ekonomistlerin bu tahminleri, ABD ve Euro Bölgesi'nin gelecek 12-18 ayda ılımlı bir resesyona gireceği ve küresel büyümenin trendin altında kalacağını öngördükleri anlamına geliyor.

Citigroup tarafından yapılan değerlendirmede "Bizim tahminlerimiz için riskler ağırlıklı olarak aşağı yönlü görünüyor ve aynı zamanda yüzde 50 resesyon olasılığımızı teyit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.