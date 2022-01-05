'Küresel ekonomide toparlanma sürecek'

Kuveyt Petrol Bakanı Mohammad Al-Fares, Omicron varyantının hızla yayılmasının yarattığı endişelere rağmen küresel ekonomide toparlanmanın süreceğine inandıklarını söyledi.

OPEC+'ın şubat ayında üretimin önceden planlandığı gibi 400 bin varil/gün artırılması kararının ardından konuşan Al-Fares, "Piyasadaki zorluklara rağmen OPEC+'ın üretimi artırma stratejisi başarılı oldu" diye konuştu.

400 bin varil/günlük üretim artırımı kararı çerçevesinde Kuveyt'in üretim kotası 27 bin varil/gün artırılarak 2 milyon 612 bin varil/güne çıkarıldı.