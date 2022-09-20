'Küresel ekonomide yavaşlama 2023'te sürebilir'

David Malpass küresel ekonomide yavaşlamanın 2023 yılında ve ötesinde devam edebileceğini söyledi.

Fox Business'a konuşan Malpass yılın ikinci çeyreğinde Covid-19 karantina tedbirlerinin etkisiyle keskin yavaşlama yaşayan Çin ekonomisinde ve ABD'nin aralarında olduğu diğer büyük ekonomiler için toparlanma için fırsatlar olduğunu da ifade etti.