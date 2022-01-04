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'Küresel ekonomik belirsizlik artıyor'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, "Küresel ekonomik belirsizlik artıyor" dedi.

04.01.2022 - 07:22 |
'Küresel ekonomik belirsizlik artıyor'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Japonya Bankalar Birliği'nde yaptığı konuşmada küresel ekonomide belirsizliğin ABD ve Avrupa'daki enflasyon ve artan Omicron vakalarının etkisiyle yükselmekte olduğunu söyledi.

Bununla birlikte küresel ekonominin gelişmiş ekonomilerdeki güçlü büyüme tarafından yönlendirilmesini beklediğini ifade eden Kuroda, BoJ'un para politikasını yurt içi ve denizaşırı ekonomik gelişmeleri yakından izleyerek uygun şekilde yönlendireceğini de belirtti.

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