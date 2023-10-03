'Küresel fonlar Çin hissesi sattı'

Morgan Stanley'in hazırladığı rapora göre küresel fonlar eylül ayında Çin'deki hisse senedi varlıklarını daha da azalttı ve ülkedeki ortalama pozisyonlarını 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indirdi.



Gilbert Wong'un da aralarında bulunduğu Morgan Stanley'in stratejistlerin niceliksel analizlerine göre Çin ve Hong Kong hisse senetlerindeki aktif uzun pozisyonlardan aylık net çıkışlar 3,2 milyar doları buldu. Çıkışlar üst üste ikinci ayda da 3 milyar dolar seviyesini aştı.



Yabancı fonlar eylül ayında Hong Kong ile ticaret bağlantıları üzerinden net 37,5 milyar yuan (5,1 milyar dolar) tutarında hisse satarak ağustos ayında görülen 12 milyar dolarlık rekor çıkışı genişletti.



Analiz üçüncü çeyrek boyunca fon yöneticilerinin sigorta, medya ve eğlence ve e-ticaret hisselerini daha aktif bir şekilde sattığını gösterdi. Morgan Stanley sermaye malları, yarı iletkenler ve biyoteknolojide pozisyonların artırıldığını da söyledi.