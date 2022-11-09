'Küresel fonlar Çin varlıklarına geri dönecek'

Bu yıl Çin varlıklarından 100 milyar dolardan fazla sermaye çıkışı yaşandığını öngören Morgan Stanley ekonomistleri, Çin'e 2023 yılından, 2030 yılına kadarki dönemde girecek yıllık yabancı portföy yatırımına yönelik beklentilerini de 200-300 milyar dolardan 120-200 milyar dolara indirdi.

2022 yılında hem konjonktürel hem de yapısal ters rüzgarların küresel fonların Çin varlıklarından çıkmalarına yol açtığını belirten Morgan Stanley, Çin'in sıfır Covid-19 politikasından çıkması ile birlikte 2023 yılında yabancı portföy yatırımlarının yeniden artacağını öngördü. Ancak Morgan Stanley, "Jeopolitik gelişmeler ve regülasyonlarda değişiklikler ışığında Çin'in uzun vadeli görünümüne yönelik olarak yatırımcı endişeleri artıyor" değerlendirmesini de yaptı.

Morgan Stanley jeopolitik gerilimlerin tırmanması ve Çin varlıklarına geniş tabanlı yatırım yasakları uygulanması halinde küresel fonların Çin hisse senedi ve tahvillerinden en az 300 milyar dolar çekebileceklerini de vurguladı.