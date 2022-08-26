Küresel fonların Asya hisselerine yatırımı arttı

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre ağustos ayında denizaşırı yatırımcıların gelişmekte olan Asya hisse senetlerine yatırımı net 7,5 milyar dolar ile 2020 yılı sonundan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Küresel fonların yatırımlarından aslan payını 5,7 milyar dolar ile Hindistan aldı. Güney Kore de 2,3 milyar dolar yatırım çekti.