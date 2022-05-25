Küresel hedge fonlarından çıkış bekleniyor

Yatırımcıların cari çeyrek dönemde hedge fonlardan 13,5 milyar dolar sermaye çekeceklerini tahmin eden Citco Group, yılın ikinci yarısında da 6,3 milyar dolar sermaye çıkışı olmasını beklediklerini bildirdi.

İlk çeyrekte yatırımcılar hedge fonlardan 39 milyar dolar çekti. buna karşın hedge fonlara yönelen yeni sermaye tutarı 52,5 milyar dolar oldu ve nette 13,6 milyar dolar sermaye girişi gerçekleşti.

Sermaye girişinin yüzde 79'u 5 milyar dolar ve üzerinde varlığa sahip fonlara gitti.

İlk çeyrekte küresel olarak hedge fonların sadece yüzde 40'ı yatırımcılarına kazandırdı. Önceki çeyrekte bu oran yüzde 61 olmuştu.