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Küresel not gözden geçirmesi başlatıldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Rusya-Ukrayna krizinin küresel riskleri kayda değer şekilde artırdığına işaret ederek ülke, banka ve şirket kredi notları için küresel bir gözden geçirme başlattığını duyurdu.

15.03.2022 - 07:43 |
Küresel not gözden geçirmesi başlatıldı

Moody's yaptığı açıklamada, kredi notlarını değerlendirirken kullanacağı yeni makroekonomik varsayımları önümüzdeki günlerde açıklayacağını ve krizin bulaşıcı etkilerini sistemsel şekilde değerlendireceğini vurguladı.

Moody's Kredi Strateji Müdürü Colin Ellis yaptığı açıklamada, "Kredi profillerinde şiddetli ve devam eden kaymalar öngördüğümüzde kredi notlarımızı ayarlıyoruz. Jeopolitik ve makroekonomik risklerin aktarılacağı 3 genel kanal gördük. Bunlar emtia fiyat şokları, finansal aksaklıklar, piyasa oynaklığı ve güvenlik zorlukları" dedi.

Moody's bazı Avrupa ülkelerinin bu 3 riskin tamamına açık olduklarını, bazı gelişmekte olan piyasaların yüksek emtia fiyatlarının enflasyonu yukarı itmesinin sıkıntılarını yaşamakta olduklarını vurguladı.

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