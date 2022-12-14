Küresel petrol talebi tahminleri yükseltildi

IEA, 2022 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 140 bin varil/gün artırarak 2,3 milyon varil/güne çıkarırken, 2023 yılı için beklentisini de 100 bin varil/gün yükselterek 1,7 milyon varil/gün olarak duyurdu.

Yapılan revizyonlar sonrasında 2022 yılında küresel petrol talebi için tahminini bir önceki ayın 100 bin varil/gün üzerinde 99,9 milyon varil/gün olarak revize eden IEA, 2023 yılında ise toplam talebin geçen ay yapılan tahminin 300 bin varil/gün üzerinde 101,6 milyon varil/gün olacağını öngördü.

Ekstra talebin büyük bölümünün OECD dışı ekonomilerden geleceğini öngören IEA, OECD üyesi olmayan ekonomilerin günlük petrol taleplerinin 2022 ve 2023 yıllarında 200 bin varil artacağını tahmin etti.

IEA, OECD'nin petrol talebine yönelik 2023 yılı tahminini ise 100 bin varil/gün artırarak 46,5 milyon varil/güne çıkardı.

Küresel petrol arzı için tahminlerini de yükselten IEA, 2023 yılında petrol arzının önceki tahminlerine göre 100 bin varil/gün artacağını belirtti. Petrol arzının 2022 yılında 100 milyon varil/gün ve 2023 yılında 100,8 milyon varil/gün olması bekleniyor.