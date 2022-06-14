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Küresel petrol üretimi azaldı

Küresel petrol üretimi 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre günlük ortalama 150 bin varil azalarak 98,75 milyon varil/gün olarak gerçekleşti.

14.06.2022 - 15:37 |
Küresel petrol üretimi azaldı

OPEC'in paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre mayıs ayında OPEC'in ham petrol üretimi bir önceki aya göre 176 bin varil/gün artışla 28,51 milyon varil/gün olarak gerçekleşti. OPEC'in pazar payı 0,1 puan azalarak yüzde 28,9'a geriledi.

OPEC dışı petrol arzı ise mayıs ayında 70,2 milyon varil/gün oldu. Üretim geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 milyon varil/gün arttı.

2022 yılı için küresel petrol talebinde 3,36 milyon varil/gün büyüme tahminine devam eden OPEC, küresel petrol talebinin 100,29 milyon varil/güne çıkacağını tahmin etti.

Haziran raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları nisan ayında 1,8 milyon varil artışla 2 milyar 628 milyon varil/gün oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 287 milyon varil azalırken, son 5 yılın ortalamasının da 332 milyon varil altında gerçekleşti.