Küresel piyasalar ABD verisine odaklandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politikasına ilişkin ipucu vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisi öncesi yatırımcılar temkinli davranıyor. Yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin aşırı değerlenme endişeleri ile bugünkü verilerin durgun bir iş gücü piyasasına işaret edebileceğine yönelik tahminler ise piyasalardaki risk iştahını azaltıyor.

Analistler, Fed'in hala enflasyondan ziyade iş gücü piyasasındaki zayıflığa daha fazla odaklandığını vurgulayarak, istihdam verilerinin kötü gelmesinin Bankanın gelecek yıl faiz indirimine gideceğine dair öngörüleri güçlendirebileceğini söyledi. Bu süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, enflasyona ilişkin ılımlı beklentilerine ve iş gücü piyasasındaki uyarı sinyallerine dikkati çekerek, mevcut politika duruşunun gereksiz derecede kısıtlayıcı olduğunu savundu.

New York Fed Başkanı John Williams ise geçen haftaki faiz kararının doğru bir adım olduğunu ve gelecek yıl oldukça iyi performans göstermesi beklenen bir ekonomiyle başa çıkmak için Banka'yı iyi bir konumda bıraktığını ifade etti. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimi seçeceğine dair gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu pozisyon için ismi geçen, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in üst düzey bazı kişilerin itirazlarıyla karşılaştığı, Hassett'in Trump'a fazla yakın olmasından endişe duyulduğu aktarıldı. Makroekokonomik veri tarafına bakıldığında New York Fed tarafından yayımlanan imalat endeksi aralık ayında eksi 3,9'a geriledi. Endeks, New York eyaletinde imalat faaliyetlerinin iki ay üst üste kaydedilen artışın ardından aralıkta hafif bir daralma yaşadığına işaret etti.

Jeopolitik tarafta Başkan Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla ilgili Avrupalı liderlerle kapsamlı görüşmeler yaptığını belirterek, diplomatik sürecin “temkinli ama olumlu” bir seyir izlediğini söyledi. ABD'li yetkililer de Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla Berlin'de yürütülen görüşmelerde, NATO’nun 5. maddesine benzer güçlü güvenlik garantileri içeren ve bugüne kadarki en kapsamlı olduğu belirtilen "barış paketi" üzerinde önemli mesafe kat ettiklerini bildirdi.

Öte yandan Güney Kore merkezli metal eritme şirketi Korea Zinc, ABD Savunma ve Ticaret bakanlıkları ile geliştirdiği stratejik ortaklık kapsamında, ülkede toplam 7,4 milyar dolar yatırımla izabe tesisi kuracağını duyurdu. Netflix'in eş üst yöneticileri (CEO) Ted Sarandos ve Gregory Peters, Warner Bros.'un satın alınması konusundaki tutumlarının değişmediğini belirterek, "Süreci başarıyla tamamlayacağımızdan eminiz ve önümüzdeki dönem için gerçekten heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17'de, dün 98,1 ile 2 ayın en düşük seviyesini gören dolar endeksi bugün 98,3'te seyrediyor. Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin devam eden diplomatik sürecin etkisiyle altının onsu yüzde 0,4 azalışla 4 bin 286 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 60 dolarda seyrediyor.

NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ

Kurumsal tarafta ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sürücüsüz taksi hizmeti sunan "robotaxi" araçlarını ön yolcu koltuğunda güvenlik monitörleri olmadan test ettiklerini açıklamasının ardından yüzde 3,6 değer kazandı. Robot süpürge üretici iRobot'un hisseleri ise şirketin iflas başvurusunda bulunması sonrası yüzde 72,7 düştü. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin devam eden diplomatik sürecin jeopolitik endişeleri bir nebze azaltmasıyla dün pozitif bir seyir izlendi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy Berlinde ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna için gerçek bir barış süreci konusunda bir fırsatın bulunduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de savaşı sona erdirmek için barış planı üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, ülkesinin toprak bütünlüğü konusunda ABD tarafıyla farklı görüşleri olduğunu bildirdi. Avrupa'da, dün, savunma hisselerinde düşüşler görülürken, Alman silah üreticisi Rheinmetall hisseleri yüzde 2,8, Renk hisseleri de yüzde 1,60 geriledi. Silah tedarikçisi Hensoldt hisseleri ise 1,37 değer kaybetti.

Bölgede bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararları öne çıkıyor. Makroekonomik veri tarafına bakıldığında Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde önceki aya göre yüzde 0,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin aylık yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 1,9 artacağı yönündeydi. Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 1,39, Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,18 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

ASYA BORSALARI NEGATİF SEYREDİYOR

Asya borsalarında, teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen aşırı değerlenme endişelerinin devam etmesiyle negatif bir seyir öne çıkıyor. ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde Asya borsalarında da satış baskısı öne çıkıyor. Japonya Merkez Bankasının (BoJ) cuma günkü faiz kararında "şahin" açıklamalar yapacağına yönelik endişeler de risk algısının artmasına neden oluyor.

Yatırımcılar, BoJ yetkililerinin enflasyondaki son hızlanmalar karşısında faiz oranlarını yükseltmeyi değerlendireceklerini belirtmelerinin ardından temkinli davranıyor. Çin'in önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketi China Vanke'nin borçlarını yeniden yapılandırma çabalarıyla birlikte gayrimenkul krizine ilişkin yeniden ortaya çıkan endişeler, Çin piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7 ile beklentilerin hafif altında gerçekleşirken, hizmet sektörü PMI 52,5 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 geriledi.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 artışla 11.456,34 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,15 değer kazanarak 12.665 puana çıktı. Dolar/TL, dün yatay seyirle 42,6950'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 42,7108'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, kasım ayı konut satışları

10.00 İngiltere, ekim ayı 3 aylık işsizlik oranı

11.30 Almanya, aralık imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

13.00 Almanya, aralık ayı Zew ekonomik güven endeksi

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı Zew ekonomik güven endeksi

16.30 ABD, kasım ayı tarım dışı istihdam

16.30 ABD, kasım ayı ortalama saatlik kazançlar

16.30 ABD, kasım ayı işsizlik oranı

16.30 ABD, ekim ayı perakende satışlar

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI