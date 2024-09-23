Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

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Analistler, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini kaydederek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan daha faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamalarda da verileri takiben oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,74 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 100,8'den haftaya başladı.

Rekor serisini haftanın ilk işlem gününde de sürdüren altının ons fiyatı, tarihi yüksek seviyesini bugün 2.631 dolara taşımasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2.628 dolardan alıcı buluyor.

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Brent petrolün varil fiyatı da piyasalardaki "yumuşak iniş" iyimserliğiyle haftaya yükselişle başlamasının ardından, şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 74,3 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, vadeli işlem piyasalarında endeks vadeli kontratların haftaya pozitif başlaması dikkati çekiyor.

Bölge genelinde resesyon endişelerinin devam etmesine karşın başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere merkez bankalarının Fed'in 50 baz puanlık indiriminin ardından politika alanının genişlediği yönündeki değerlendirmeler güç kazanıyor.

ECB'nin yıl sonuna kadar en az bir kez daha faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, toplamda 50 baz puanlık indirim ihtimali de masada bulunmaya devam ediyor.

Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,83 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.

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Asya tarafında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir hakim oluyor. Çin Merkez Bankasının (PBoC) 14 günlük repo faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde 1,85'e çekmesi Çin'de ekonomiyi destekleyici adımların devam edebileceği yönündeki beklentileri destekledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Kazuo Ueda'nın cuma günü bankanın faiz artırımları için acelesi olmadığını açıklamasının ardından dolar/yen paritesi yeninden yükseliş eğilimine girerken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 144,14 seviyesinde seyrediyor. Öte yandan, bugün Japonya'da tatil nedeniyle piyasalar kapalı bulunuyor.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 9.900,25 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,3 artışla 34,1225'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 azalışla 34,1070 seviyesinden işlem görüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.850 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, eylül ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

15.30 ABD, ağustos ayı Chicago ulusal aktivite endeksi

16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI