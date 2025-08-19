Küresel piyasalar karışık seyirde

ABD'nin uyguladığı korumacı ticaret politikasının olası etkileri önemli ekonomik belirsizliklerden biri olmayı sürdürürken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik uluslararası çabalar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Trump, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelmesinin ardından, dün de Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

Toplantı sonrası Zelenskiy, Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Trump ise Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Zelenskiy ile Putin'in bir araya geleceği zirvenin 2 hafta içinde yapılacağını bildirdi.

Analistler, görüşmelerden alınacak sonucun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Para politikası cephesinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği fiyatlanmaya devam edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma ile Fed'in çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Powell'ın cuma günü ekonomik görünüm ve para politikası çerçevesine ilişkin yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu aranacak.

ABD'DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR GÜNE HAFİF SATICILI SEYREDİYOR

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,08 azalırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 yükselişle kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne hafif satıcılı bir seyirle başladı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselişini dördüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda 4,34 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,3 yükselişle 98,1 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde yatay seyrediyor.

Altının ons fiyatın dün yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 332 dolardan kapanırken, yeni günde yüzde 0,1 artışla 3 bin 337 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserliklerin etkisiyle yüzde 0,6 değer kaybıyla 65,7 dolardan işlem görüyor.

AVRUPA'DA GÖZLER RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NA YÖNELİK GELİŞMELERDE

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif bir seyir öne çıkarken, jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor.

Analistler, savaşın sona ermesi durumunda başta enerji ve hammadde maliyetleri olmak üzere bölge ülkelerindeki imalat maliyetlerinde düşüşler olabileceğini belirterek, kamu maliyesi tarafında da bölge ülkelerinin Ukrayna'ya verdikleri mali desteklerin azalmasının bütçe uygulamalarına olumlu yansıyabileceğini söyledi.

Makroekonomik tarafta dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi, haziran ayında 7 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. Haziran ayında ihracat 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artışla 237,2 milyar euro, ithalat ise yüzde 6,8 yükselerek 230,2 milyar euro oldu.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 yükselirken, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Asya borsalarında ABD tarifelerine yönelik endişeler sınırlı kalmaya devam ederken, cuma günü Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan, geçen hafta ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) enflasyon riskine karşı adım atmakta geride kaldığını ifade eden açıklamaları sonrasında BoJ'un sıkılaşmasına yönelik para piyasalarındaki fiyatlamalarda değişimler izleniyor.

BoJ'un sıkılaşma sürecini daha erkene çekebileceği beklentileri artarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl bitmeden 25 baz puanlık bir sıkılaşmaya gitmesi öngörülüyor.

Ülkedeki tahvil piyasası da küresel gelişmeler ve ülkedeki para politikasına yönelik beklentilerden etkilenirken, Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi 3 baz puan yükselişle yüzde 1,6 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

BIST 100 ENDEKSİ ALIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazanarak 10.929,77 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyirle 12.276,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 40,8810'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışının hemen üzerinde 40,8930'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2. çeyrek işgücü istatistikleri

10.00 Türkiye, haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu

11.00 Euro Bölgesi, haziran cari işlemler dengesi

15.30 ABD, temmuz ayı konut başlangıçları

15.30 ABD, temmuz ayı inşaat izinleri