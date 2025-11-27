Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler küresel piyasalardaki yükseliş eğilimini desteklemeyi sürdürüyor. ABD ekonomisinde resesyon riski bulunmasa da mevcut kırılganlıklar ülkede faiz indirimi ihtimalini artırıyor.Teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen aşırı değerlenme endişelerinin yarattığı satış baskısı da yerini yükselişlere bırakırken, küresel hisse senedi piyasaları kasımdaki kayıplarını telafi etmeye yaklaştı.

Haberin Devamı

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için güçlü adaylar arasında anılması da faiz indirimi beklentilerini destekledi. Para piyasalarında Fed'in aralık ayında yüzde 85 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı eylülde aylık bazda yüzde 0,5 artarak 313,7 milyar dolara çıktı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 22 Kasım ile biten haftada 216 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Fed'in yayımladığı, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporu da ülkede ekonomik faaliyetin çok az değiştiğini gösterdi. Raporda, genel olarak tüketici harcamalarının daha da azaldığı, istihdamın hafif bir düşüş gösterdiği aktarıldı.

Haberin Devamı

Faiz indirim beklentilerinin artmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün altına inerken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,5 seviyesinde seyrediyor. Altının onsu yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 150 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili de yüzde 0,5 kayıpla 62,1 dolarda seyrediyor.

ABD'DE PİYASALAR, ŞÜKRAN GÜNÜ TATİLİ DOLAYISIYLA BUGÜN KAPALI OLACAK

New York borsasında dün pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,67, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Öte yandan, geçen hafta yeni yapay zeka modeli Gemini 3'ü piyasaya sürdükten sonra güçlü artışlar gören Alphabet'in hisseleri ise yüzde 1 değer kaybetti. ABD'de piyasalar, Şükran Günü tatili dolayısıyla bugün kapalı olacak.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsaları da dün Fed'e yönelik beklentiler ve jeopolitik risklerin azalmasıyla pozitif seyretti. Öte yandan dün İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Sonbahar Bütçesi kapsamında 30 milyar sterlinlik vergiye karşılık gelen yeni düzenlemeleri duyurdu.

İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin (OBR) ülke ekonomisine ilişkin bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1'den 1,5'e yükselttiğini söyleyen Reeves, OBR'ın üretim verimliliği tahminini 0,3 düşürerek yüzde 1'e indirdiğini dile getirdi.

Haberin Devamı

Reeves, OBR'ın ülkede net nakit gereksiniminin gelecek yıl için 4,2 milyar sterlin artışla 133,3 milyar sterline ulaşacağını tahmin ettiği bilgisini paylaştı.

Temettü gelirleri üzerinden ödenen verginin yüzde 2 puan artırıldığını bildiren Reeves, değeri 2 milyon sterlinden fazla konutlar için de "ek mülk vergisini" duyurdu. Buna göre, değeri 2 milyonun üzerindeki konutlar için yıllık 2 bin 500 sterlin, değeri 5 milyon sterlini aşan konutların ise yıllık 7 bin 500 sterline kadar ek bir vergi ödenecek ve bu vergiler Nisan 2028'den itibaren devreye girecek.

Reeves'in bankalara ilişkin herhangi bir vergi artışından bahsetmemesiyle İngiltere'deki bankacılık hisselerinde yükselişler görüldü.

Analistler, Reeves'in açıkladığı bütçenin önemli bir mali tampon oluşturduğunu belirtti. Reeves'in bütçesinin İngiltere'nin uzun vadeli mali durumuna ilişkin endişeleri hafifletmesinin ardından sterlin/dolar paritesi 1,3264'le 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Haberin Devamı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise açıkladığı 6 aylık finansal istikrar raporunda Euro Bölgesi'nde dolar cinsinden önemli iş hacmi olan bankalara, dolar kıtlığına hazırlık için daha büyük likidite ve sermaye tamponları oluşturma çağrısı yaptı.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), kasım ayına ilişkin İstihdam Barometresi sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da ekimde 93,5 puan olan İstihdam Barometresi'nin bu ay 92,5 puana indiği belirtildi. Barometrenin Kovid-19 salgınından bu yanaki en düşük seviyeye gerilemesi dikkati çekti.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR

Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileri Asya borsalarına da yandısıdı. Çin'in önde gelen emlak ve inşaat şirketlerinden China Vanke'nin 2 milyar yuan (282,6 milyon dolar) değerindeki yerel para cinsinden tahvilin geri ödemesini ertelemek için tahvil sahiplerinden onay istemesi konut piyasasında endişelere yol açsa da hükümetin sektörü destekleyeceğine yönelik beklentiler Çin borsasını pozitif etkiledi.

Haberin Devamı

Çin'de sanayi şirketlerinin karı ekimde yıllık bazda yüzde 5,5 azalması da ülke ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini ortaya koydu. Öte yandan dolar/yen paritesi 156 seviyesinde seyrederken, yetkililerin kura olası bir müdahalesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin görevi devralmasından bu yana yende değer kayıpları hızlanırken, bu değer kaybı Japon hükümetinin harcama planlarının büyük miktarda borçlanma gerektireceği endişesi ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bir sonraki faiz artışının zamanlaması konusundaki şüpheler nedeniyle yaşandı.

Bu arada, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini yüzde 2,50'de sabit tuttu. Bu gelişmelerle, kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kazanarak 10.914,65 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,49 arttı. Dolar/TL dün günü yüzde 0,1 artışla 42,4388'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde hemen üzerinde 42,4460'tan işlem görüyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün para politikası ve makroekonomik görünüm hakkında, bankanın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı canlı yayında, kasım ayına ilişkin öncü verilerin dezenflasyonun sağlıklı bir biçimde sürdüğünü gösterdiğini, hem manşet hem de alt kalemlere bakıldığında daha iyi bir veri görmeyi beklediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Euro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini ve ABD'de ise tatil sebebiyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, ekim ayı dış ticaret dengesi

10.00 Almanya, kasım ayı GfK tüketici güven endeksi

13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı tüketici güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri