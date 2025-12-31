Küresel piyasalar yılı karışık seyirle kapatıyor

Yeni yıl tatili nedeniyle işlem günlerinin azaldığı haftada likidite sınırlı kalırken yatırımcılar, 2025 yılını Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) aralık toplantısına ait tutanakların gelecek yıl Fed'in yol haritasına ilişkin verdiği sinyallerle kapatıyor.

Haberin Devamı

Fed'in 2026 yılında atacağı adımlara ilişkin mesaj veren tutanaklar, özellikle yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen toplantılarda gözlenen Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarının aralık toplantısında da sürdüğünü ortaya koydu.

Tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin aralık ayındaki faiz indiriminin ardından politika faizinin bir süre sabit tutulmasını değerlendirdiğini, çoğunluğun ise enflasyonun yavaşlaması halinde faiz indiriminin uygun olacağı görüşünde olduğunu gösterdi.

Piyasalarda Fed'in ocakta faizi sabit bırakacağına dair tahminler güçlü kalmaya devam ederken, yıl genelinde ise toplam 2 faiz indirimi beklentilerinin muhafaza edildiği görüldü.

Öte yandan jeopolitik ve ülkelerarası politik gelişmelere ilişkin haber akışı da yakından takip ediliyor. ABD yönetimi, İran'ın Venezuela ile insansız hava aracı (İHA) ticaretine katkıda bulunan bir şirketin de aralarında olduğu, Venezuela ve İran merkezli 10 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

Haberin Devamı

ALTIN VE GÜMÜŞTE SATICILI SEYİR

Bu gelişmelerle dün tahvil piyasalarında yatay bir seyir öne çıkarken, altının onsu ise dün toparlama eğilimi göstermesine karşın, yeni günde negatif görünüm çiziyor.

Hafta başında sert düşüş yaşanan ons altın dün jeopolitik risklerin artabileceği endişeleri ve teknik anlamda destek noktasına yaklaşıldığı algısıyla günü yüzde 0,2 artışla 4 bin 341 dolarda tamamladı. Altının onsu şu sıralarda ise yüzde 1,2 azalışla 4 bin 288 dolarda alıcı buluyor.

Gümüş fiyatlarında ise dalgalı bir seyir izleniyor. Gümüşün onsu dün yüzde 4,5 artışla 76,1 dolara çıkmasını takiben yeni işlem gününde ise yüzde 5'e yakın gerilemeyle 72,4 dolarda işlem görüyor.

Analistler, son dönemde altın ve gümüş fiyatlarında görülen düşüşlere büyük borsaların teminat tutarları artırma yönünde karar almasının da etki ettiğini belirtti.

Yılın son işlem gününde dolar endeksi yatay seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 61,4 dolarda bulunuyor.

Kurumsal tarafta ise Meta'nın hisseleri, şirketin Singapur merkezli yapay zeka girişimi Manus'u 2 milyar doların üzerinde bir bedelle satın almak üzere anlaşmaya vardığına dair haberlerin ardından yüzde 1,1'e yükseldi.

Haberin Devamı

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,14, Nasdaq endeksi yüzde 0,24 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,20 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne negatif başladı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. Bölge genelinde tatil havası devam ederken, jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bölgede bugün yılbaşı tatili nedeniyle Almanya’da piyasalar kapalı olurken, İngiltere ve Fransa'da işlemler yarım günle sınırlı kalacak.

Bölgede öne çıkan gelişmelerde, Avrupalı liderlerin, Ukrayna'ya destek ve yeniden inşa sürecini görüşmesi yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, özgür bir Ukrayna devletinin refahının AB'ye katılımla sağlanacağının altını çizdi.

Von der Leyen, Avrupalı liderlerle görüşmenin verimliği geçtiğini, Ukrayna'nın güvenliği, ülkeye destek ve yeniden inşa konularının ele alındığını ifade etti.

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa’nın esas amacının, Rusya’ya karşı yeni saldırı planını hayata geçirmek için Kiev yönetimini ayakta tutmak olduğunu belirtti.

Dün İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,14, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık başladı.

ÇİN’DE AÇIKLANAN VERİLER, EKONOMİDE HIZLANMAYA İŞARET ETTİ

Asya tarafında açık olan az sayıdaki borsada likiditenin oldukça düşük olduğu görülürken, Çin'de açıklanan veriler ülkede ekonomik aktivitenin hızlandığına ilişkin sinyal verdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,7 ile beklentileri aştı. Ülkede hizmet sektörü PMI verisi de 50,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, bileşik PMI da 50,1 ile kritik seviyeyi aştı.

Haberin Devamı

Bölgede açık olan Hong Kong ve Çin borsalarında negatif seyir öne çıkıyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düştü.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazanarak 11.220,17 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında yatay seyrederek 12.254,00 puandan tamamladı.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Dolar/TL, dünü 42,9360 seviyesinden tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,9620'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, kasım ayı hizmet Üretici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

Almanya ve Japonya'da piyasalar kapalı olacak

İngiltere'de piyasalar erken kapanacak