Küresel piyasalarda karışık seyir

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyürken, beklentileri aşan büyüme verisi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsünü destekliyor.

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Bununla birlikte Fed'in bu yıl kaç kez faiz indirimine gideceği yatırımcıları meşgul eden ana gündem maddelerinden biri olamaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, eylül ayından itibaren Banka'nın 3 kez faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.

Öte yandan, yoğunlaşan bilanço sezonunda açıklanan sonuçlar hisse ve sektör bazlı oynaklığı beslemeyi sürdürüyor.

Dün ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri, yılın ikinci çeyreğinde şirketin gelirinin beklentileri aşmasına karşın karının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 18,4 değer kaybetti.

American Airlines'ın hisseleri ise bu yıl için kar beklentilerini düşürmesine karşın yüzde 4,2 yükseldi.

Bununla birlikte yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni arama özelliklerinin bir prototipi olan "SearchGPT"yi test ettiğini duyurmasının ardından Google'ın sahibi Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

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Makroekonomik veri tarafında ise bugün ABD'de açıklanacak veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, kişisel tüketim harcamaları ve kişisel gelirler başta olmak üzere yoğun veri takviminden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Tahvil piyasaları dar banttaki hareketini sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,25 ve dolar endeksi 104,3 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı önceki dün yüzde 1,4 gerilemesinin ardından yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 375 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 81,5 dolardan işlem görüyor.

Dün 8 günlük düşüş eğilimini sonlandıran bakırın libresi ise yeni günde önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4,1 dolarda bulunuyor.

New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 0,93 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,51 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,2 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında da dün karışık bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ediyor.

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ECB'nin, son para politikası toplantısında, önceden belirlenmiş bir faiz indirim döngüsü izlemeyeceğini belirtmesinin ardından gözler Banka yetkililerinin açıklamalarına çevrilirken, ECB üyesi Clara Raposo Banka'nın bu yıl 2 kez daha faiz indirimine gidebileceğini ifade etti.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel de verilere bağlı olarak ECB'nin faiz indirimlerine yılın geri kalanında da devam edebileceğini dile getirdi.

Öte yandan, dün Almanya'da açıklanan verilere göre, Ifo iş dünyası güven endeksi, 87 seviyesine inerek beklentileri karşılayamadı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,03 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında da yeni günde yön arayışı öne çıkarken, Japonya'da açıklanan enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık 2,2 artarak öngörülerin altında kaldı.

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Söz konusu verinin ardından Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek hafta politika faizini 10 baz puan artıracağına ilişkin tahminler yüzde 87'den yüzde 77'ye indi.

Buna karşın dün 151,9'a kadar inse de günü 153,9 seviyesinden tamamlayan dolar/yen paritesi, yeni günde yüzde 0,1 düşüşle 153,7 seviyesinde dengelendi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 azalışla 10.871,48 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 32,9500'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,0980 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri

15.30 ABD, haziran ayı kişisel gelirler ve harcamalar

15.30 ABD, haziran ayı kişisel tüketim harcamaları

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi