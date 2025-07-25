Küresel piyasalarda karışık seyir hakim

Dünya borsalarında ABD yönetiminin tarife konusunda diğer ülkelerle yürüteceği müzakereler ve iyi gelen bilançoların beslediği risk iştahı, Trump-Powell geriliminin şiddetlenebileceği endişeleriyle törpüleniyor. ABD Başkanı Trump dünkü Fed ziyaretinde Powell'a renovasyon çalışmalarının maliyetinin daha yüksek olduğunu söyledi. Trump, inşaat maliyetinin aslında 2,5 milyar değil, 3,1 milyar dolar civarında olduğunu ifade ederken, gazetecilerin Powell'ın yapabileceği bir şey olup olmadığına yönelik sorusu üzerine, "Faiz oranlarını düşürmesini çok isterim." dedi.



Trump'ın Fed'e ziyareti ve ardından Powell ile ilgili yaptığı açıklamalar ABD Başkanı ile Fed Başkanı arasındaki gerilimin bir çekişmeye dönüşebileceği kaygılarını artırdı. Analistler, Fed'in üzerindeki siyasi baskıların artabileceğine dair endişelerin devam ettiğini söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in önümüzdeki hafta faiz oranını değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın politika faizinde yıl sonuna kadar 50 baz puan indirime gideceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack da Fed'in hem ABD yönetiminin politikalarını hem de gelen verileri dikkate alması gerektiğini söyledi. Ticaret görüşmelerindeki ilerlemeler de yakından takip ediliyor. ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret konusunda anlaşmaya yakın olduğu ve AB'den ithalata yüzde 15 tarife uygulanacağına dair haberler piyasalarda risk iştahını canlı tuttu. Bir önceki gün katıldığı etkinlikte konuşan ABD Başkanı Trump, "Eğer AB, Birliği Amerikan işletmelerine açmayı kabul ederse daha düşük bir gümrük vergisi ödemelerine izin vereceğiz." ifadesini kullandı.



Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Temmuz ile biten haftada 217 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Üst üste 6 haftadır azalan işsizlik maaşı başvuru sayısı üç ayın en düşük seviyesine indi. ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda geçen aya kıyasla 3,4 puan azalarak 49,5'e geriledi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve yedi ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, imalat sektöründe daralmaya işaret etti. Ülkede hizmet sektörü PMI ise temmuzda aylık 2,3 puan artışla 55,2 olurken, bileşik PMI da 1,7 puan artarak 54,6 değerine ulaştı. Hizmet ve bileşik PMI verileri 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

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Ons altındaki gerileme 3. gününde

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,40'e gerilerken, dolar endeksi ise dün yüzde 0,3 yükselişle 97,5 seviyesine çıktı. Endeks şu sıralarda 97,6'da bulunuyor. Azalan ticaret gerilimleri ve Fed'in beklendiği ölçüde gevşemeyeceğine yönelik değerlendirmelerin ardından altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 363 dolara inerek gerilemesini 3. işlem gününe taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 68,7 dolardan alıcı bulunuyor.

IBM'in hisseleri yüzde 8'e yakın düştü

Kurumsal tarafta, önceki gün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan ve beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklayan Alphabet'in hisseleri yüzde 1 arttı. Beklentilerin altında kar ve gelir bildiren Tesla'nın hisseleri yüzde 8'den fazla yazılım gelirleri beklentilerini karşılamayan IBM'in hisseleri ise yüzde 8'e yakın değer kaybetti.

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Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla'nın da sahibi olan ABD'li iş insanı Elon Musk'ı ve şirketlerini "yok edeceği" iddialarının doğru olmadığını belirtti. New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 yükselirken iki endeks kapanış rekorlarını tazeledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Lagarde ticari belirsizliklere dikkati çekti

Avrupa borsaları dün karışık seyrederken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözlü yönlendirmeleri takip edildi. ECB, mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,4 seviyesinde sabit tuttu. ECB Başkanı Lagarde, enflasyon görünümünün değişken küresel ticaret politikası nedeniyle belirsiz, ekonomik büyümeye yönelik risklerin de aşağı yönlü olduğunu söyledi.



Lagarde, AB ve ABD arasındaki müzakerelerin nereye gittiğine dikkat ettiklerini ifade ederek, "Bu ticari belirsizlik ne kadar çabuk çözülürse o kadar az belirsizlikle uğraşmak zorunda kalırız. Bu durum biz de dahil olmak üzere tüm ekonomik aktörler tarafından memnuniyetle karşılanır." dedi.



Öte yandan AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AB ve ABD arasında tarifeler konusunda devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gill, AB ve ABD'nin teknik ve politik düzeyde yoğun bir şekilde görüşmeye devam ettiğini belirterek, bir anlaşma yapmaya odaklandıklarını söyledi ve böyle bir sonuca ulaşmanın erişilebilir olduğuna inandıklarını ifade etti.



Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,23 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

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Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Asya borsalarında ABD ile anlaşacağı tahmin edilen Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD ile bölgeden ülkelerin tarife görüşmelerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan, dün ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir araya gelerek, 1 Ağustos tarihine kadar tarifeler konusunda bir anlaşmaya varma taahhüdünü tekrarladı.

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Öte yandan IMF Sözcüsü Julie Kozack, Japonya'nın yüksek düzeyde kamu borcu bulunduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle, Japonya'ya yönelik tavsiyemiz, artan faiz ödemeleri ve yaşlanmayla ilgili harcamalardan kaynaklanan baskıları dengeleyecek net bir mali konsolidasyon planıdır." dedi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ülkedeki enflasyon görünüme ilişkin çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Tokyo'da çekirdek TÜFE de aynı dönemde yüzde 2,9 ile beklentilerin altında yükseldi. Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

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Yurt içinde TCMB'nin faiz kararı takip edildi

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazanarak 10.689,05 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 12.266,00 puanda işlem gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekti. Ayrıca Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdi. Dolar/TL, dün günü yüzde 0,5 yükselişle 40,6640'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 azalışla 40,5290'dan işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



09.00 İngiltere, haziran ayı perakende satışlar



10.00 Türkiye, temmuz ayı kapasite kullanım oranı



10.00 Türkiye, temmuz ayı reel kesim güven endeksi



11.00 Almanya, temmuz ayı Ifo iş dünyası güven endeksi



15.30 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişler