Küresel piyasalarda 'Noel' etkisi

ABD ekonomisi, öncü verilere göre bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile öngörülerin üzerinde büyürken, söz konusu performans 2023’ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Ülkede sanayi üretimi ekimde yüzde 0,1 azalmasının ardından, kasımda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Ülkenin öngörüleri aşan büyüme performansı sergilemesi, resesyon endişelerini öteleyerek ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentileri sınırlamasına rağmen, bir süredir yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişelerini yatıştırarak piyasalarda risk iştahını destekledi.

Bunun yanı sıra tahminleri aşan büyüme verileri gümrük tarifelerinin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizliği de azalttı.

Analistler, ABD'de hükümetin tarihin en uzun kapanmasını yaşamasının ardından bu süre zarfında ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin tam anlamıyla ölçülemediğine yönelik değerlendirmelere dikkati çekerek, nihai büyüme rakamlarının ülke ekonomisine dair daha kapsamlı bir tablo sunacağını kaydetti.

TRUMP'TAN "POTANSİYEL FED BAŞKANI" MESAJI

Öte yandan Fed başkanlığı için aday belirleme süreci devam eden ABD Başkanı Donald Trump, büyüme verilerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yeni açıklanan "harika" ekonomik verilerin gümrük vergileri sayesinde gerçekleştiğini öne süren Trump, bu verilerin daha da iyileşeceğini kaydederek enflasyonun da olmadığını savundu. Trump, göreve gelecek yeni Fed başkanına ilişkin "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu açıklamalar faiz indirimlerine yönelik beklentileri artırsa da, gelecek dönemde Fed üzerindeki siyasi baskıların daha da artabileceğine yönelik soru işaretlerini beraberinde getirdi. Ayrıca, böyle bir sürecin bankanın kurumsal bağımsızlığını ve güvenilirliğini zedeleyebileceğine ilişkin algılar da kuvvetlendi.

Para piyasalarında, Fed'in ocak ayında politika faizini sabit bırakacağına yönelik ihtimaller yüzde 86 ile fiyatlanırken, yıl genelinde ise toplamda 2 faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de özel sektör istihdamı 6 Aralık'ta sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 11 bin 500 kişi arttı. Dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ise ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 307,4 milyar dolara indi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ REKOR

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,16 seviyesinde bulunurken, altın ve gümüş rekor tazeledi.

Dünya genelinde başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere jeopolitik gerilimlerin artabileceğine ilişkin endişeler ile Fed'in faiz indirim döngüsünün gelecek yılda da devam edeceğine dair beklentiler ve merkez bankalarının devam eden altın alımlarıyla kıymetli metallere talep güçlendi. Altının ons fiyatı rekorunu 4 bin 526 dolara taşırken, gümüşün onsu da 72,7 dolara çıktı.

Şu sıralarda, altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 493 dolarda seyrederken, gümüşün onsu yüzde 1,2 artışla 72,4 dolarda işlem görüyor.

Güvenli liman özelliği taşıyan gümüş aynı zamanda endüstriyel alanda da yoğun talep görüyor. Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen taleplerle gümüşteki endüstriyel talep güçlü kalmaya devam ediyor.

Dolar endeksi dar bantta seyrederken, ABD'nin Venezuela'ya yönelik sert tutumunun art endişelerini artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 yükselerek 62 dolara çıktı ve yukarı yönlü ivmesini 3 işlem gününe taşıdı. Şu sıralarda, Brent petrolün varil fiyatı yatay seyrediyor.

Bu gelişmelerle New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,46, Nasdaq endeksi yüzde 0,57 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,16 arttı. S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanış değerini gördü. Endeks vadeli kontratlar ise güne negatif başladı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Avrupa borsalarında ise Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, bölgede Noel tatili nedeniyle borsaların bir kısmı tam gün, bir kısmı yarım gün kapalı olacak.

Bu nedenle bölge piyasalarında bugün işlem hacminin düşük seyretmesi beklenirken, veri takviminde bugün açıklanacak önemli bir ekonomik veri bulunmuyor.

Öte yandan jeopolitik taraftaki gelişmeler yakından takip edilirken, dün Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde toplam 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Harkiv bölgesinde Prilipka, Dnipropetrovsk bölgesinde de Andreyevka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ABD'nin özel temsilci atadığı Grönland'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini bir kez daha yineledi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 düştü. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da güne karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARI GÜNEY KORE HARİÇ YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE

Asya tarafında Güney Kore dışında pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD'de açıklanan büyüme verilerinin ardından görülen yükseliş eğilimi bölge piyasalarına taşındı.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) 30 Ekim'de gerçekleştirilen toplantı tutanaklarını yayımladı.

Tutanaklarda, üyelerin ülke ekonomisine ilişkin temel senaryoyu ele aldığı belirtilirken, dünya genelinde uygulanan ticaret ve diğer politikalarının yurt dışı ekonomilerde yavaşlamaya yol açmasının, yurt içinde ise şirket karlılıklarındaki gerileme gibi unsurların etkisiyle Japonya'nın ekonomik büyümesinin ılımlı seyretmesinin muhtemel olduğunu değerlendirildi.

Bununla birlikte gevşek finansal koşullar gibi faktörlerin de büyümeyi desteklemesinin beklendiği ifade edilirken, ilerleyen dönemde diğer ekonomilerin yeniden büyüme patikasına dönmesiyle Japonya'nın ekonomik büyüme performansının yükselmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Öte yandan, tutanaklarda ABD ekonomisinin aşırı ısınması ve buna bağlı olarak yen'in değer kaybetmesi sonucu Japonya'da fiyatların belirgin şekilde yukarı yönlü baskı altında kalma riskine dikkat çekilerek, politika faizinin daha erken artırılmasının arzu edilebileceği belirtildi.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da ekonomik faaliyetlerdeki gelecek yönlü eğilimi ölçmek için kullanılan öncü endeks ekimde 109,8 olarak açıklandı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düştü.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Dün satış alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybederek 11.290,36 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 42,8240'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,8490'dan işlem görüyor.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verdi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Avrupa'da Noel tatili nedeniyle borsaların bir kısmının tüm gün, bir kısmının ise ABD ile birlikte yarım gün kapalı olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı finansal hizmetler güven endeksi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

ABD'de Noel Tatili nedeniyle borsalar erken kapanacak

Avrupa'da Noel Tatili nedeniyle borsaların bir kısmı tüm gün, bir kısmı yarım gün kapalı olacak