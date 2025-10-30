Küresel piyasalarda pozitif seyir

Fed, dün, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Söz konusu karar, 2'ye karşı 10 oyla alındı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran 50 baz puanlık faiz indiriminden, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ise politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu için karşı oy kullandı.

Fed'den yapılan açıklamada, ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediği, istihdam artışlarının yavaşladığı, enflasyonun yılın başından bu yana arttığı kaydedildi.

FED, BİLANÇO KÜÇÜLTME SÜRECİNİN 1 ARALIK İTİBARIYLA SONLANDIRACAK

Fed, ayrıca bilanço küçültme sürecini 1 Aralık itibarıyla sonlandıracağını açıkladı. Söz konusu adımın gelecek dönemde başta tahvil piyasaları olmak üzere tüm piyasalarda etkili olması bekleniyor.

Banka, 2020-2021 yıllarında uygulanan genişleyici politikalarla büyük ölçekli tahvil alımları yaparak finans sistemine likidite sağlamış, ancak bu adımlar sonrasında enflasyonun yükselmesine yol açmıştı. 2022'den itibaren faiz artırımlarına ek olarak bilanço küçültmeye başlayan Fed, son dönemde bankacılık sisteminde likidite daralması ve repo piyasasında stres belirtilerinin artması üzerine bu süreci sonlandırdı.

Analistler, söz konusu kararın ABD'de finansal sistemdeki likidite baskısını azaltabileceğini ifade ederek, dolar üzerinde gevşeme yönlü bir etki yaratabileceği bildirdi.

POWELL'DAN ARALIKTA FAİZ İNDİRİMİ YAPILMAYABİLECEĞİ SİNYALİ

Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü şekilde farklı görüşler vardı. Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil." ifadesini kullandı.

Aralık ayına ilişkin bir karar almadıklarını vurgulayan Powell, çok yüksek düzeyde belirsizliğin olması durumunda, hareket konusunda ihtiyatlı davranmak gerekebileceğini söyledi.

TRUMP VE Xİ GÜNEY KORE'DE BİR ARAYA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme için Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi. Bu, ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.

Şi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği bir ders ve gerçekliğin bir gereği olduğunu belirterek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında zaman zaman sürtüşmelerin olmasının normal olduğunu ifade eden Şi, iki ülke liderinin ilişkileri doğru rotada ilerlemesine rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı.

Şi, Çin-ABD ilişkilerinin sağlam bir temelde yürütmek ve her iki ülkenin kalkınmasına uygun bir atmosfer yaratmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Başkan Trump da Çin lideri ile halihazırda pek çok konuda uzlaştıklarını, bu görüşmede de daha fazla konuda uzlaşmayı umduklarını belirtti. Trump, fentanil nedeniyle Çin'e getirdiği tarifeleri yüzde 10 'a çekeceğini açıklarken, nisan ayında Çin'e gideceğini söyledi. Konuya ilişkin detaylar ve haber akışı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor

NVIDIA, PİYASA DEĞERİ 5 TRİLYON DOLARI AŞAN İLK ŞİRKET OLDU

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,55 değer kazancıyla rekor seviyeden kapandı. S&P 500 endeksi ise yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne hafif satıcılı başladı.

Kurumsal tarafta, hafta içinde yapay zeka alanındaki yeni atılımlarını ve çeşitli şirketlerle gittiği işbirliklerini duyurması sonrasında yükselişe geçen Nvidia'nın hisseleri, dün yüzde 3 arttı. Böylelikle Nvidia, piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu.

Powell'ın faiz indirim sürecine yönelik mesajlarıyla dün yüzde 0,55 değer kaybeden altının onsu, yeni işlem gününde yüzde 0,8 yükselişle 3 bin 961 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün üzerine tekrar çıkarken şu sıralarda yüzde 4,07'de seyrediyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 99 seviyesine inerken, Brent petrolün varil fiyatı petrol arzının yükselebileceği beklentileriyle yüzde 0,2 azalışla 64,1 dolara geriledi.

AVRUPA'DA GÖZLER ECB'NİN FAİZ KARARINDA

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, yeni günde gözler ECB'nin faiz kararına ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bugün ki para politikası toplantısında 3 temel politika faizinde bir değişiklik yapmayacağına kesin gözüyle bakılırken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerde bankanın gevşeme patikasına yönelik sinyaller aranacak.

Makroekonomik veri tarafında ise bugün bölgede Almanya ve Euro Bölgesi'nde büyümenin yanı sıra Almanya'da ekim ayına ilişkin öncü tüketici enflasyonu verisi takip edilecek.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

BOJ POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 0,5 seviyesinde sabit tuttu. Ekonominin tahminlerine uygun şekilde şekillenmesi halinde borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceği taahhüdünü yineleyen BoJ, tahminlerini değiştirmeyerek çekirdek TÜFE'nin 2025 mali yılında yüzde 2,7, 2026 mali yılında yüzde 1,8 olmasını bekliyor.

Öte yandan, ABD ve Çin devlet başkanlarının toplantısının ardından gelen ılımlı mesajlar ve iyimserliklerin etkisiyle bölgede risk iştahı yüksek seyrediyor.

Bu gelişmelerle, Asya borsalarında bugün pozitif bir seyir öne çıkıyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksinde yüzde 0,5 yükselişle işlem görüyor.

YURT İÇİNDE SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ TAKİP EDİLECEK

Salı günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yarım günlük işlemlerde günü yüzde 0,16 değer kazanarak 10.871,08 puandan tamamladı. Dün ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pay piyasalarında işlem yapılmadı.

Yeni işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sektörel enflasyon beklentileri takip edilecek.

Dolar/TL, dün günü 41,9450'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 41,9555'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Euro Bölgesinde eylül ayı işsizlik oranı ile ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.950 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı sektörel enflasyon beklentileri

10.00 Türkiye, ekim ayı ekonomik güven endeksi

11.55 Almanya, ekim ayı işsizlik oranı

12.00 Almanya, Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)

13.00 Euro Bölgesi, Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)

13.00 Euro Bölgesi ekim ayı tüketici güven endeksi

13.00 Euro Bölgesi eylül ayı işsizlik oranı

16.00 Almanya ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

16.15 Euro Bölgesi, ECB'nin Faiz Kararı

16.45 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

ABD'de kamu kurumlarının verileri açıklanmayacak