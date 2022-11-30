Küresel tahvil pazarının değeri arttı

Bloomberg tahvil endeksi kasım ayında yüzde 5 yükseliş gösterirken, devlet ve yatırım yapılabilir şirket tahvillerinin piyasa değeri kasım ayında, ekim ayındaki 56,4 trilyon dolardan 59,2 trilyon dolar seviyesine çıktı.

PineBridge Investments'in Sabit Getirili Portföyünün Yöneticisi Omar Slim, "Enflasyonun tepe yaptığına veya yapmakta olduğuna dair bir dizi ekonomik gösterge görmeye başlıyoruz. Tahvil piyasasında eylül ayında ayı piyasasına girilmesinden sonra başlayan ralli merkez bankalarının faiz artırım hızlarını yavaşlatmaları ile birlikte daha da devam edebilir" dedi.