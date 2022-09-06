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'Kurların istikrarlı hareket etmesini istiyoruz'

Japonya Maliye Bakanı Shun'ichi Suzuki döviz kurlarının istikrarlı hareket etmesini ve ekonominin temel göstergelerini yansıtmasını istediklerini söyledi.

06.09.2022 - 09:44 |
'Kurların istikrarlı hareket etmesini istiyoruz'

Bu çerçevede döviz kurlarındaki hareketleri izlemekte olduklarını belirten Suzuki, "Zayıf bir yenin Japon ekonomisi için hem fayda hem de zararları var, ancak keskin hareketler arzu edilir değil" dedi.

Japonya Maliye Bakanı, ABD doları 139 yen seviyesini aştığında endişeli olduğunu ifade etmişti.

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