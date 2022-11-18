Kurulan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Ekim ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2022 yılının ilk 10 ayında, 2021 yılının ilk 10 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 30,5 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,1 azaldı. Bu dönemde 112 bin 26 şirket kuruluşu gerçekleşti.

2022 yılının ilk 10 ayında, 2021 yılının ilk 10 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 55,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 19,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,7 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 33,3 ARTTI

2022 yılı Ekim ayında, 2021 yılı Ekim ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 48,8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,4 arttı.

2022 yılı Ekim ayında kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 13,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,5 artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 7 azalış oldu.

2022 YILI EKİM AYINDA KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 13,2 ARTIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,9 oranında azalmış olup, kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,2 arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 14,1 azalmış olup, kapanan kooperatif sayısında yüzde 17,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 37,6 artış gerçekleşti.

2022 yılı Ekim ayında kurulan toplam 12.632 şirket ve kooperatifin yüzde 86,3’ü limited şirket, yüzde 12,2’si anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,1’i İstanbul, yüzde 9,9’u Ankara, yüzde 5,6’sı İzmir’de kurulmuştu.

BU AY GÜMÜŞHANE VE ARDAHAN’DA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

2022 yılı Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı bir önceki aya göre yüzde 10,7 oranında arttı.

2022 yılında toplam 113.577 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 97.968 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 70,6’sını, 14.042 anonim şirket ise yüzde 29,1’ini oluşturmaktadır. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, eylül ayına göre yüzde 10,7 oranında arttı.