Kurulan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kasım ayı verilerine göre 2022’nin ilk 11 ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 arttı. 2022’nin ilk 11 ayında, 2021’in ilk 11 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 35,1 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,5 azaldı. 2022’nin ilk 11 ayında, 2021’in ilk 11 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 49,8, kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8,9 artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 artış oldu. Kasım 2022’de, Kasım 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 85,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,2 arttı. Kasım 2022’de kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 6,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,8 artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,4 azalış olmuştur.

Kasım 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 7,9 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 7,9 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 3,4 azalmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 8,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,9 artış gerçekleşti.

Kasım 2022’de kurulan toplam 13 bin 373 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8’i limited şirket, yüzde 12,6’sı anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,1’i İstanbul, yüzde 10,1’i Ankara, yüzde 5,6’sı Antalya’da kuruldu. Tunceli’de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2022 yılında toplam 126 bin 950 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 109 bin 448 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 71,2’sini, 15 bin 729 anonim şirket ise yüzde 28,5’ini oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı ekim ayına göre yüzde 19,7 oranında arttı.