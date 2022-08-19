Kurulan şirket sayısı yükseldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Temmuz ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2022 yılının ilk 7 ayında, 2021 yılının ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,5 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,1 azaldı.

2022 yılının ilk 7 ayında, 2021’in ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 78,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 71,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,5 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA YÜZDE 23,9 YÜKSELİŞ GERÇEKLEŞTİ

2022 yılı Temmuz ayında, 2021 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,9 arttı.

2022 yılı Temmuz ayında kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 53,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 oranında artarken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 30,3 azalış oldu.

TEMMUZ 2022’DE KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISI YÜZDE 27,1 AZALDI

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,1 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 39,9, kapanan kooperatif sayısında yüzde 33,9, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27,3 azalış gerçekleşti.

2022 YILI TEMMUZ AYINDA GÜMÜŞHANE, BAYBURT VE ARDAHAN’DA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

2022 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 8.467 şirket ve kooperatifin yüzde 85,6’sı limited şirket, yüzde 12,9’u anonim şirket, yüzde 1,4’ü ise kooperatif oldu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,4’ü İstanbul, yüzde 8,9’u Ankara, yüzde 5,2’si Antalya’da kuruldu. Bu ay Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2022 YILI TEMMUZ AYINDA KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 31,1 ORANINDA AZALDI

Bu dönemde kurulan 64 bin 972 limited şirket toplam sermayenin yüzde 73,9’unu, 9 bin 383 anonim şirket ise yüzde 25,5’ini oluşturdu.

Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, haziran ayına göre yüzde 31,1 oranında azaldı.

2022 yılı Temmuz ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 935’i ticaret, bin 168’i imalat ve 967’si inşaat sektöründe kuruldu. 585 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

2022 yılı Temmuz ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 585’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 362’si inşaat, 179’u imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 531’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 217’si imalat, 215’i inşaat sektöründe gerçekleşti. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 591’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 218’i inşaat, 144’ü imalat sektöründe oldu.