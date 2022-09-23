Kurulan şirket sayısı yükseldi

TOBB, 2022 yılı ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2022'nin ilk 8 ayında 2021'in ilk 8 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,4 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,5 azaldı.​

2022 yılının ilk 8 ayında 2021 yılının ilk 8 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 70,2, kapanan kooperatif sayısında yüzde 39, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,1 artış oldu.

Ağustos 2022'de, Ağustos 2021'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 38,5, kurulan kooperatif sayısı yüzde 96,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,9 arttı.

Ağustos 2022'de kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 29, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,6 oranında arttı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 37,7 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 46,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 56,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38 arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,7 artış olup, kapanan kooperatif sayısında yüzde 6,6 azalış gerçekleşti.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUMU GERÇEKLEŞTİ

Ağustos 2022'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Ağustos 2022'de kurulan toplam 12 bin 382 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4'ü limited şirket, yüzde 12,1'i anonim şirket, yüzde 1,5'i ise kooperatif olarak gerçekleşti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,7'si İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu.