Kurulan şirket sayısı yükseldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aralık ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerine göre 2022 yılında kurulan şirket sayısı geçen yıla göre yüzde 27,8 arttı. Söz konusu yılda 140 bin 229 şirket kuruldu. 2022 yılında, 2021 yılına göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 38,8 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7 azaldı.

2022 yılında, 2021 yılına göre kapanan şirket sayısında yüzde 42,8, kapanan kooperatif sayısında yüzde 17,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,3 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,8 artış oldu

Aralık 2022’de, Aralık 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 53,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 75,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,7 arttı.

Aralık 2022’de kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 20,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3, kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,8 artış oldu.

Aralık 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 12,8 artış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 14,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 50,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 12,8 arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 177,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 218,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 41,3 artış gerçekleşti.

Aralık 2022’de kurulan toplam 15.264 şirket ve kooperatifin yüzde 84,9’u limited şirket, yüzde 13,6’sı anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9’u İstanbul, yüzde 9,9’u Ankara, yüzde 6,2’si Antalya’da kuruldu.

Aralık 2022’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Aralık 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı bir önceki aya göre yüzde 36 oranında arttı.

2022 yılında toplam 142 bin 214 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 122 bin 409 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 70,9’unu, 17 bin 798 anonim şirket ise yüzde 28,9’unu oluşturdu. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, kasım ayına göre yüzde 36 oranında arttı.