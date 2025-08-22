Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaKurulan ve kapanan şirket sayısı belli oldu
HaberlerUzmanparaKurulan ve kapanan şirket sayısı belli oldu

Kurulan ve kapanan şirket sayısı belli oldu

Türkiye'de kurulan şirket sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 33,5 artışla 9 bin 788, kapanan şirket sayısı da yüzde 13,1 artışla 2 bin 905 oldu.

22.08.2025 - 14:47 | | AA
Kurulan ve kapanan şirket sayısı belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı, hazirana kıyasla yüzde 33,5 artarak 7 bin 330'dan 9 bin 788'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,1 artarak 2 bin 905'e çıktı. Haziranda 2 bin 569 şirket kapanmıştı.

Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8, kapanan şirket sayısı da yüzde 0,6 artış gösterdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Yasak Bölge'de birkaç dron tespit edildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Yasak Bölge'de birkaç dron tespit edildi

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 3 transfer! Resmen açıklandı

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 3 transfer! Resmen açıklandı