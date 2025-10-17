Canlı Borsa
Kurulan ve kapanan şirket sayısı belli oldu

Türkiye'de kurulan şirket sayısı eylülde bir önceki aya göre yüzde 6 artışla 9 bin 759, kapanan şirket sayısı da yüzde 23 yükselişle 2 bin 336 oldu.

17.10.2025
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı, ağustosa kıyasla yüzde 6 artışla 9 bin 210'dan 9 bin 759'a yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 23 artarak 2 bin 336 olarak belirlendi. Ağustosta 1900 şirket kapanmıştı.

Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalırken, kapanan şirket sayısı da yüzde 8,4 artış gösterdi.

