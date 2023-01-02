Lagarde'dan enflasyon uyarısı

ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde ücretlerin halihazırda düşündüklerinden daha hızlı şekilde artmakta olduğunu söyledi.

Lagarde, ECB'nin bu hızlı ücret artışlarının halihazırda yüksek olan enflasyona daha fazla katkı yapmasının engellemesi gerektiğini belirtti.

Hırvatistan'da yayınlanan Jutarnji gazetesine konuşan Lagarde, "Ücretlerin artmakta olduğunu ve bu artışın muhtemelen beklenenden daha yüksek bir hızla olduğunu biliyoruz. Enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkmasına veya ücretlerin enflasyonist etkileri olmasına imkan vermemeliyiz" dedi.

Lagarde, ECB'nin enflasyonun halihazırdaki yüzde 10 civarından yüzde 2 hedefine düşmesi için gerekli tedbirleri alması gerektiğini de vurguladı.