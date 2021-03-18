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Lagarde'dan tahvil alımlarında 'zaman' vurgusu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, PEPP çerçevesinde net tahvil alım miktarında yapılması kararlaştırılan artışın görünür hale gelmesi için biraz zaman gerekebileceğini söyledi.

18.03.2021 - 11:39 | | Foreks
Lagarde'dan tahvil alımlarında 'zaman' vurgusu

ECB, geçtiğimiz hafta yaptığı Yönetim Konseyi toplantısında borçlanma maliyetlerini aşağıda tutmak için tahvil alımlarını "ciddi şekilde " artırmaya karar vermişti.

Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde konuşan Lagarde, "Piyasa faiz oranlarında büyük ve kalıcı artışlar, kontrolsüz bırakıldığında, pandeminin enflasyon için öngörülen patikaya aşağı yönlü etkisine karşı koymak ile tutarsız hale gelebilirler" dedi.

Konuşmasında, ekonomik görünümün 2021 yılında gelişme göstermesinin beklenebileceğini ancak aşağı yönlü risklerin kısa vadede devam ettiğini belirten Lagarde, "Rehavete kapılmak için alan yok. ECB, kendisine verilen görevleri yerine getirmeye ve toparlanmayı uygun olan tüm tedbirler ile desteklemeye devam ediyor. Kurlardaki gelişmeleri orta vadeli enflasyon görünüme olası etkileri çerçevesinde izlemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Lagarde, ECB'nin gerektiğinde tüm enstrümanlarında ayarlama yapmaya hazır olmayı sürdürdüğünü de tekrarladı. 

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