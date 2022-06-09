Lagarde'dan yüksek enflasyon vurgusu

ECB'nin faiz kararının ardından basın toplantısı düzenleyen Lagarde, varlık alımlarını 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla sonlandırmaya karar verdiklerine değinerek "Koşulları dikkatle değerlendirdik, faiz artırımı için gerekli koşulların karşılandığı kararına varıldı" dedi.

Enflasyon görünümünün bozulması halinde eylül ayında 25 baz puandan büyük faiz artışının uygun olacağına dikkat çeken Lagarde şunları söyledi:

"Esneklik, para politikasının bir unsuru olarak kalmaya devam edecek. Ekonomik aktivitenin kısa vadede baskılanmasını bekliyoruz. Yakın vadede aktivite yüksek enerji fiyatları nedeniyle zayıflayacak. Rus işgali güven üzerinde baskı oluşturacak, büyümeyi zayıflatacak. Savaş ve Çin'de pandemi arz darboğazını kötüleştirdi. Ücret büyümesi artmaya başladı. İşsizlik tarihi düşük seviyelerinde, ücret artışları hızlanacak.

Fiyat artışları sektörlerde yaygınlaşıyor. Savaş büyüme için büyük bir aşağı yönlü risk. Küresel enerji fiyatları bir süre daha yüksek kalmaya devam edecek. Enerji tedarikinde ilave bozulmalar ekonomiyi daha da yavaşlatabilir. Enflasyona yönelik riskler öncelikle yukarı döndü. Orta vadeli %2 enflasyon hedefimiz için bütün araçlarımızı uyarlamaya, gerekirse esneklik sağlamaya hazırız. Enflasyon riski ve normalleşme patikamıza odaklandık."

ECB Başkanı Lagarde enflasyon riski ile normalleşme patikasına odaklandığını, ECB'nin gerekirse ayrışmayı engellemek için yeni araçlar uygulayacağını ifade etti.

Lagarde, ECB faiz toplantısında alınan kararların oy birliği ile onaylandığına dikkat çekerek "Politikanın genele aktarıldığından emin olmalıyız. Temmuz ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma niyetindeyiz. Eylül ayında güncellenen enflasyon tahminlerine göre faizleri bir kez daha artırma niyetindeyiz. Eğer eylül ayı tahminleri 2024 yılı enflasyonunu %2,1 veya daha yüksek öngörürse faiz artışı 25 baz puandan daha büyük olacak" diye konuştu.

Bugün nötr faiz oranını bilinçli şekilde görüşmediklerini ifade eden Lagarde, "Hataların nereden geldiğini görmek için her taşın altına baktık. Yüzde 75'i enerji fiyatlarının artmasından, diğer bölümün büyük kısmı ise tedarik tarafındaki darboğazlardan kaynaklanıyor" dedi.