Lenovo cirosunu artırdı

Çin'in önde gelen kentlerinde uygulanan Covid-19 karantina tedbirlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte Lenovo'nun cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 16,96 milyar dolar oldu.

Ekonomistler ise cironun 16,87 milyar dolar olmasını bekliyordu.

İkinci çeyrekte kişisel bilgisayar dışındaki faaliyetlerden elde edilen gelirlerin Lenovo'nun toplam cirosu içindeki payı yüzde 37 oldu.

Lenovo nisan-haziran döneminde hissedarlara dağıtılabilir net karını yüzde 11 artırarak 516 milyon dolara çıkardı.

İkinci çeyrekte Lenovo'nun bilgisayar sevkiyatları zayıf tüketici talebinin etkisiyle yüzde 12,7 azalarak 17,4 milyon adet oldu.