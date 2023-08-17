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Lenovo'nun cirosu beklentileri karşılayamadı

Dünyanın en büyük kişisel bilgisayar üreticisi olan Lenovo talepteki zayıflığın etkisi ile cirosunun beklentileri karşılayamadığını açıkladı.

17.08.2023 - 09:43 |
Lenovo'nun cirosu beklentileri karşılayamadı

Lenovo nisan-haziran döneminde cirosunun yüzde 24 gerilediğini belirtti. Nisan-haziran döneminde ciro 12,9 milyar dolar oldu. Beklenti ise 13,84 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Hissedarlara dağıtılabilir net kar yüzde 66 azalarak 177 milyon dolar, hisse başına kar 1,43 dolar oldu.

İkinci çeyrekte küresel kişisel bilgisayar satışları yüzde 12 azaldı.

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