Linyit üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre linyit satılabilir üretimi ekim ayında bir önceki aya göre %12,2, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4 arttı.

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ EKİM AYINDA 119 BİN 246 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taşkömürü satılabilir üretimi ekim ayında bir önceki aya göre %7,9 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,4 arttı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise ekim ayında 414 bin 23 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre %1, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 arttı.

TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI EKİM AYINDA 3 MİLYON 485 BİN 908 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taşkömürü ithalatı ekim ayında bir önceki aya göre %8,1, bir önceki yılın aynı ayına göre %114,5 arttı.

Taşkömürü koku ithalatı ekim ayında bir önceki aya göre %35,3, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttı.

EKİM AYINDA ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Üretimin teslimatları karşılama oranı ekim ayında %115,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %96,1, taşkömüründe %3,5 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde ekim ayında taşkömürü teslimatının %59,3'ü termik santrallere, %12,9'u kok tesislerine, %10,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının %82,1'i termik santrallere ve %12,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat %92,5 ile demir-çelik sanayine yapıldı.