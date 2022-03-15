LME'de nikel işlemleri yarın başlayacak

LME'den yapılan açıklamaya göre nikel kontratlarında işlemler LMEselect'te yarın Türkiye saati ile 10.30'da açılış öncesi seans işlemleri ile başlayacak ve normal işlemler her zamanki gibi saat 11.00'de açılacak.

17 Mart Perşembe gününden itibaren ise nikel kontratlarında işlemler LME'nin yayınlanmış çalışma saatleri içinde gerçekleşecek.