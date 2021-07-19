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Londra halka arzlarda geride kaldı

Londra’da halka arz edilen şirketlere yapılan toplam yatırım daha fazla şirketin halka arz olmasına rağmen ikinci çeyrekte Amsterdam ve Frankfurt’un gerisinde kaldı.

19.07.2021 - 11:06 |
Londra halka arzlarda geride kaldı

Londra’da halka arz edilen şirketlere yapılan yatırım ikinci çeyrekte Amsterdam ve Frankfurt’un gerisinde kaldı. İkinci çeyrekte Londra’daki halka arzlara 3 milyar euro yatırılırken Deutsche Börse’de 4,4 milyar euro Euronext Amsterdam’da ise 3,5 milyar euro halka arz yatırımı gerçekleşti.

Fakat yılın ilk altı ayında ilk sermaye yatırımları göz önüne alındığında Londra 9,9 milyar pound ile birinci sırada bulunuyor. PwC’ye göre, daha küçük ortalama anlaşma miktarı Londra’daki düşüşün arkasında yatan sebeplerden biri. Londra’da bu süre zarfında 20 halka arz olurken Frankfurt’ta 11, Amsterdam’da ise 6 halka arz gerçekleşti.

Frankfurt ve Amsterdam Allfunds’ın 2,2 milyar euroluk halka arzı gibi uluslararası ve yerel birçok halka arza ev sahipliği yaparak öne geçmiş durumda. Londra’da halka arz edilen çip tasarımcısı Alphawave, perakendeci Victorian Plumbing ve mobilya şirketi Made.com’un toplam değeri ise 1,3 milyar pound ediyor.

PwC Sermaye Piyasaları Ortağı Mark Hughes, yılın ilk yarısının Avrupa Borsalarının tarihte en yoğun olduğu zamanlardan biri olduğunu belirterek “Fakat halka arz edilen hisseler göz önüne alındığında yatırımcıların daha seçici olduğunu ve fiyat duyarlılığının yükseldiğini görüyoruz” dedi.

Bloomberg

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