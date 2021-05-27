Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaLPG ithalatı arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri LPG ithalatı arttı
ABONE OL

LPG ithalatı arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 257 bin 764 ton oldu.

27.05.2021 - 09:47 | | AA
LPG ithalatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun mart ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Kazakistan, Rusya, Bahama Adaları ve Norveç oldu.

LPG ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24 artarak 257 bin 764 tona yükseldi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 0,61 azalarak 17 bin 895 ton oldu. İhracat, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 23 azalışla 73 bin 112 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince martta 255 bin 397 ton otogaz, 56 bin 507 ton tüplü LPG ve 9 bin 81 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, martta toplam LPG satışı yaklaşık 320 bin 986 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 24,41, otogaz satışı yüzde 14,07, tüplü LPG satışı ise yüzde 10,99 arttı. Böylece, iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 13,78 artış gösterdi. 

Söz konusu ayda yüzde 79,57 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17,60 ile tüplü LPG ve yüzde 2,83 ile dökme LPG izledi.

GÜNCEL HABERLER

81 ilde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması

81 ilde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması

Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu araştırmasına ASO'dan 37 firma girdi

Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu araştırmasına ASO'dan 37 firma girdi

Son dakika... Yola düşen kayalar nedeniyle 6 mahallenin ulaşımı kesildi!

Son dakika... Yola düşen kayalar nedeniyle 6 mahallenin ulaşımı kesildi!

17 yıl aradan sonra üremek için yeryüzüne çıktılar

17 yıl aradan sonra üremek için yeryüzüne çıktılar

Tahıl ve sebzede üretimin azalacağı, meyvede artacağı tahmin edildi

Tahıl ve sebzede üretimin azalacağı, meyvede artacağı tahmin edildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Yeni grupta aşılanmaya bugün başlanıyor

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Yeni grupta aşılanmaya bugün başlanıyor

Sıradaki Haber
Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Sıradaki Haber
Hangisi daha etkili: mRNA aşısı mı, inaktif aşı mı?

Hangisi daha etkili: mRNA aşısı mı, inaktif aşı mı?

Sıradaki Haber
81 ilde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması

81 ilde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması

Sıradaki Haber