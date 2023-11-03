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Lufthansa, 80 uçak siparişi verecek

Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa, 80 uçak siparişi vermeye hazırlanıyor.

03.11.2023 - 09:28 | | Foreks Haber
Lufthansa, 80 uçak siparişi verecek

Lufthansa'nın CEO'su Carsten Spohr, Airbus ve Embraer'e toplam 40 küçük kısa mesafeli uçak sipariş etmek istediklerini söyledi. Airbus'ın A220 modeli uçakları sipariş edilecek.

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Spohr ayrıca 40 adet daha büyük tek koridorlu uçak siparişinin de gündemde olduğunu ve şirketin Airbus'ın A320 ve Boeing'in 737 MAX uçaklarını incelediğini sözlerine ekledi.

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