CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
10.11.2020 - 11:34 | | DHA

Lütfi Elvan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan ilk açıklamasında, "Benim için sürpriz oldu" dedi.

Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
ABONE OL

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Meclis'teki makam odasında personel ile vedalaştı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Lütfi Elvan, "Önceden bilginiz var mıydı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'te TIR kazası! Feci şekilde can verdi

Gaziantep'te TIR kazası! Feci şekilde can verdi

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

20 yaşındaki genç kablo ile kendini astı!

20 yaşındaki genç kablo ile kendini astı!

Sıradaki Haber